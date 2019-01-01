سر خطير وراء مفاوضات الأهلي السعودي مع لاعب الهلال

أيام قليلة تفصلنا عن المواجهة الصعبة والهامة، بين العملاقين، الهلال والأهلي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.



وفي هذا الصدد، تحدث الإعلامي عمر الكاملي، الصراع الدائر بين النادي الغربي ونظيره العاصمي، خارج البساط الأخضر، حول خدمات اللاعب الدولي سالم الدوسري.



وقال الكاملي في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يتفاوض مع الدوسري، هذا ذكاء إداري من الكواسر، حيث يسعي من خلال هذه المفاوضات، إشغال الهلاليين عن المباراة المقبلة في دوري الأبطال".



وأكمل: "قلعة الكؤوس حاليًا تراقب لاعبًا أجنبيًا، سيكون فارقًا في الكرة السعودية، ولكن يبقى الدوسري صفقة بارزة، حال انتقاله إلى فرقة الرعب".



ويستعد الراقي، حاليًا لمواجهة أزرق العاصمة، يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية، بينما سيقام لقاء الإياب يوم 13 من الشهر ذاته.



