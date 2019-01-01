ماريانو دياز مفتاح رحيل فالكاو عن موناكو

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبور الإيطالية عن اهتمام فريق موناكو بضم المهاجم الدومينيكي ماريانو درياز لاعب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحال.



ريال مدريد يسعى بشدة للتخلص من المهاجم الشاب بعد أن فشل في إثبات قدراته كلاعب أساسي مع الفريق عد إعادة شرائه من ليون في الصيف الماضي وفضل زيدان ضم اللاعب يوفيتش ليقود خط الهجوم بجوار كريم بنزيما.



وقد حاول ريال مدريد عرض اللاعب على آرسنال من قبل مع وجود بعض التسهيلات للدفع ولكن النادي اللندني تجنب إغراء الفريق الملكي مفضلًا اختيار اهدافه في سوق الانتقالات.



أما فريق موناكو فقد شاهد اللاعب وتألقه اللافت مع فريق ليون قبل موسمين، ويريد ضمه بشدة ليسمح للمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو بالرحيل الذي يرتبط بالانتقال إلى نادي جالطاسراي التركي.