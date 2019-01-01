ارتفاع عدد ضحايا هجوم بوكو حرام في نيجيريا إلى 65 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي نفذته جماعة بوكو حرام المتشددة، على مدنيين كانوا عائدين من جنازة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، إلى 65 قتيلًا.



وذكر التليفزيون النيجيري، نقلًا عن رئيس الحكومة المحلية محمد بولاما، أن 65 شخصًا على الأقل قُتلوا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، بعد أن استهدف مسلحون من الجماعة مدنيين كانوا عائدين من جنازة.



وتعد ولاية بورنو معقل جماعة بوكو حرام، وفرع تنظيم داعش غرب إفريقيا المنشق عنها.



وتشن جماعة بوكو حرام هجمات منذ نحو 10 أعوام، وقتلت الآلاف، وتسببت بتشريد الملايين في منطقة شمال شرق نيجيريا.