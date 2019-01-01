أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تتلقى العزاء وسط حضور كبير

تلقت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي العزاء، مساء اليوم الأحد، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كثيف من الفنانين والفنانات إلى جانب جمهور الفنان الراحل.



وكان في مقدمة متلقي العزاء نجل الراحل أحمد فاروق الفيشاوي، إلى جانب أصدقاء الراحل الفنان عماد رشاد والموسيقار هاني مهنى، وفي سرادق عزاء السيدات تلقت العزاء الفنانة سمية الألفي، الزوجة السابقة للفنان الراحل.



وضمت صفوف المعزيين الفنانين أشرف عبدالغفور، ومحمد صبحي، ومحمد الشقنقيري، وأحمد السقا، وحسن الرداد، ونبيل الحلفاوي، وأشرف زكي نقيب الممثلين، وفتوح أحمد، وأحمد بدير، ومحمد عادل إمام، وشعبان عبدالرحيم.



كما شاركت في العزاء الفنانات إلهام شاهين، وفيفى عبده، ودنيا سمير غانم، ونادية الجندي، ونجلاء بدر، وليلى علوي، وروبي، وريهام عبدالغفور، ودرة، وسهير المرشدي، ولقاء سويدان، ورجاء الجداوي، وبوسي، والإعلامية هالة سرحان.