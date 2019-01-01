رئيس البرلمان العربي يعزى خادم الحرمين فى وفاة شقيقه

تقدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بخالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة الكريمة في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.



وقال رئيس البرلمان العربي "اسأل الله للفقيد الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، {إنَّا لله وإنا إليه راجعون}" .



