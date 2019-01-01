ترتيب الدوري المصري 20182019 النهائي

انتزع النادي الأهلي فوزًا على منافسه الزمالك، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.



وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة للتسجيل الشوط الأول، قبل أن يسجل علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، مستغلًا فشل عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع كرة من ركلة ثاببة..



يشار إلى أن النادي الأهلي ضمن اللقب منذ الجولة الماضية، بفوزه 31 على المقاولون العرب، ليحصد اللقب للمرة الـ41 في مسيرته، في حين تغلب الزمالك 31 على الإسماعيلي، ليضمن المركز الثاني ويتأهل مع الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.



وهذا الفوز رقم 44 للأهلي على الزمالك، في المباريات التي جمعتهما في بطولة الدوري المصري، في حين تعادلا في 48 مباراة، وحقق الزمالك الفوز 25 مرة، في المسابقة ذاتها.



وفي مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري، سجل المارد الأحمر 144 هدفًا، مقابل 100 هدف للزمالك.



وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: