"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن اندهاشه الشديد من تقدم أيمن نور ببلاغ ضده، بسبب مقاله الأخير بعنوان" المرعوب.. لماذا يخاف أيمن نور؟"، بدعوى أن المقال وردت فيه عبارات تحمل سبًا وقذفًا في حقه.

وأكد "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن كل كلمة وردت في المقال في حق أيمن نور، يملك هو دليلًا واضحًا عليها، هذا فضلًا عن أن إثبات خيانة وعمالة أيمن نور لا يحتاج إلى دليل وإثبات فهو واضح للعيان.

واستكمل أيمن نور يدير شبكة قنوات تليفزيونية تعمل ضد الدولة المصرية، وتروج الأخبار الزائفة ضد البلد.

وتساءل "الباز": "لماذا غضب أيمن نور عندما قلنا إنه متصابي ويستولى على أموال الإخوان المخصصة لإدارة الإعلام الإخواني، خاصة وأنه لا يوجد عليه رقيب، وينفق الأمول على نزواته في تركيا".

واستعرض "الباز"، عددًا من الصور التي تجمع أيمن نور مع عدد من السيدات والفتيات في تركيا، واللائي يظهرن معه في مشاهد رومانسية.

كما عرض "الباز" صورة أيمن نور لكلبه الذي قد يبلغ ثمنه 5000 دولار، وعلق عليها قائلًا: "تشعر أن هناك وضع رومانسي مع الكلب".