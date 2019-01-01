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رياضة

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يحصد المركز الرابع ببطولة إفريقيا

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
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خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره الجزائري بنتيجة "3 - 1"، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس حاليًا.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الجزائري بنتائج "23-25 و25 -22 و25-16 و25-20"؛ ليحصد بذلك المركز الثالث يليه منتخب مصر في المركز الرابع بالبطولة.
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