المنتخب الوطني للكرة الطائرة يحصد المركز الرابع ببطولة إفريقيا
الأحد 28/يوليه/2019 - 09:22 م
خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره الجزائري بنتيجة "3 - 1"، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس حاليًا.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الجزائري بنتائج "23-25 و25 -22 و25-16 و25-20"؛ ليحصد بذلك المركز الثالث يليه منتخب مصر في المركز الرابع بالبطولة.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الجزائري بنتائج "23-25 و25 -22 و25-16 و25-20"؛ ليحصد بذلك المركز الثالث يليه منتخب مصر في المركز الرابع بالبطولة.