المنتخب الوطني للكرة الطائرة يحصد المركز الرابع ببطولة إفريقيا

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره الجزائري بنتيجة "3 - 1"، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس حاليًا.



وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الجزائري بنتائج "23-25 و25 -22 و25-16 و25-20"؛ ليحصد بذلك المركز الثالث يليه منتخب مصر في المركز الرابع بالبطولة.