الباز: أقترح تكريم منتخب كرة اليد في مؤتمر الشباب المقبل

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على برونزية بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن لاعبي المنخب الشباب رفعوا رأس المصريين في البطولة.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الفريق حقق نتائج مبهرة وانتصر على 7 فرق ووصل لنصف النهائي، وخسر من فرنسا بفارق هدفين.

وتابع: "باسم كل الشعب المصري نهنئ المنتخب على هذا الإنجاز، وأقترح تكريمهم في مؤتمر الشباب القادم، وأن يحكي اللاعبون عن البطولة، وكيف حققوا هذا الإنجاز، ليكونوا قدوة للشباب".