جورج شقرا يقدم مجموعته الجديدة لـخريف 2019

قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي "جورج شقرا" مجموعته الجديدة للهوت كوتور لخريف وشتاء 2019-2020 في لندن، في إطار أسبوع الموضة للأزياء الراقية.



كانت هذه المجموعة تحية لعصر هوليوود الذهبي، عندما تألقت نجمات به، وأصبحت من أساطير السينما أمثال ريتا هيورث، ولورين باكال، وأوليفيا دي هافيلاند وأودري هيبورن. حيث ألهمت هذه النجمات ببريقهن وأنوثتهن مخيلة "شقرا" فصمم مجموعته المؤلفة من حوالي خمسين إطلالة تتويجًا لهذا التاريخ الجميل.



كل تصميم يروي قصة تستعيد زمن هوليوود الذهبي، كما في الأفلام الكلاسيكية العظيمة، يتحول شقرا إلى مخرج يوجه العارضات اللاتي يتمايلن بفساتين طويلة مع كاب وقصيرة 7-8 وسترات ذات أكتاف عريضة ومزينة بالريش، وموديلات جامبسوت ذات تصميمات فريدة.



كل إطلالة متعددة الإبداع، وفخمة، مع أكسسوار الشعر من الشبك المطرز، والمعاطف القصيرة كالبوليرو من الورد أو الطويلة من فرو المينك والريش، لتضفي عليها الأناقة والغموض، تداخل في العرض دانتيل الشانتيللي والجيبور والأورجنزا والجازار والكشكاش والتول بطبقات عديدة مع قصات منخفضة على الصدر، والأكتاف والتنورة، أما المخمل والتطريز فكانا براقين، من الاستراس والباييت والأحجار الشواروفسكي وبعض الريش، فزينت التصميمات مبرزة إبتكاراتها، طغت الألوان الأسود والأبيض والشامبين على المجموعة إلى جانب الأزرق الملكي، والأخضر بتدرجاته المختلفة والأحمر والوردي والذهبي الناعم.



وظهرت في الختام بتألق ملكة جمال فرنسا لعام 2018 Maeva Coucke بفستان الزفاف ذو الأكمام المنتفخة والمرسوم يدويا ليقدم أجمل نهاية للعرض.



