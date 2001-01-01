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رياضة

داني ألفيس يتلقَّى عرضين من ناديين متواضعين

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:12 م
جريدة الدستور
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تقدم نادي قادش الإسباني بعرض للتعاقد مع داني ألفيس قائد المنتخب البرازيلي ردًا على إعلان ظهير أيمن برشلونة السابق عبر حسابه على "إنستجرام" بالبحث عن نادٍ يلعب له بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا، قد تُوّج مؤخرًا بكوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، والآن بقي بلا نادٍ، حيث نشر مازحًا أنه يبحث عن جهة ليرسل إليها سيرته الذاتية بحثًا عن عمل.

وردّ النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني على اللاعب قائلًا:“أهلًا يا داني، لسنا ممن ندفع بسخاء، ولكن نؤكد لك أنك ستكون سعيدًا جدًا بوجودك معنا، فنحن أيضًا مثل البرازيل نُحيي العديد من المهرجانات والحفلات، كما أن لون قميصنا نفس لون قميص منتخب بلادك. نتمنى منك أن تفكر بعرضنا، وتأتي إلينا لتقدم سيرتك الذاتية“.

وكان لأنطونيو فيرنانديز المدير الرياضي لقادش دور مهم في اكتشاف داني ألفيس العام 2001 عندما كان سكرتيرًا عامًا لإشبيلية، حيث ضمه من باهيا البرازيلي صيف العام 2002 في صفقة بلغت قيمتها في ذلك الحين نحو 500 ألف يورو قبل أن ينتقل إلى برشلونة مقابل 36 مليون يورو.

ومن ناحية أخرى أبدى نادي تري فيوري من سان مارينو رغبته عبر "إنستغرام" بضم داني ألفيس أيضًا قائلًا:"مرحبًا داني، لقد رأينا سيرتك الذاتية، ليست سيئة، نحن تري فيوري، أنجح أندية سان مارينو، هل تريد الانضمام لنا لتحقيق المزيد من الألقاب؟".
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