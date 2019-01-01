تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا على ريدينغ استعدادًا للموسم المقبل

حقق نادي تشيلسي الإنجليزي، فوزًا مثيرًا على مواطنه ريدينغ، الأحد، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 20192020.



وكان ريدينغ، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، البادئ بالتسجيل في الدقيقة 13، في حين تعادل روس باركلي لتشيلسي في الدقيقة 22.



وتقدم تشيلسي في الدقيقة 42، بهدف من توقيع روبرت كينيدي نونيس، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما تعادل ميشيل موريسون لريدينغ في الدقيقة 49.



لكن تشيلسي، الذي يدرّبه لاعبه السابق فرانك لامبارد، سجل هدفين في الدقيقتين 57، و60، وكلاهما عبر ماسون مونت.



وسجل سام بالدوك هدف التقليص لريدينغ في الدقيقة 71، لكن المباراة انتهت بفوز تشيلسي 43.



ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس، ثم يلاقي ليفربول في السوبر الأوروبي، يوم 14 أغسطس.