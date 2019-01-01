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اقتصاد

65 دولارًا.. سعر طن "مكوارات الحديد" اليوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:45 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلى
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سجل سعر طن مكورات الحديد 65 دولارًا في الأسواق العالمية الحرة، اليوم الإثنين، حيث تدخل مكورات الحديد في الصناعات المعدينة التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزراة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.
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