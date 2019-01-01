الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

انتقال خاميس إلى أتلتيكو مدريد يتعقد بعد الأحداث الأخيرة

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:10 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعدت صحيفة آس الإسبانية تقريرًا حول وضعية كل من خاميس رودريجيز وجاريث بيل في ريال مدريد الإسباني، حيث يسعى الميرينجي للتخلص من الثنائي الكولومبي والويلزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويجذب نجم الكافيتيروس اهتمام كل من أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي هذا الصيف، ولكن يبدو أن انتقال نجم بايرن ميونخ الألماني الأسبق إلى صفوف الروخي بلانكوس قد تعقد بعد الأحداث الأخيرة.

ميجيل أنخيل خيل مارين صرح بأنه سيكون لطيفًا تعاقد الأتلتي مع خاميس رودريجيز، ولكن تبدو هذه الخطوة مستحيلة بعد سحق فريق الأحمر والأبيض نظيره الميرينجي في ديربي مدريد لحساب كأس الأبطال الدولية الودية بنتيجة 7 أهداف مقابل 3.

وما يعزز من استحالة هذا الانتقال هو أنه ستكون مخاطرة كبيرة بالنسبة للسيد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، إن ذهب اللاعب الأعسر إلى أتلتيكو ونجح، وذلك بعد الانتقال المباشر للاعب آخر من اللوس بلانكوس، ماركوس يورنتي إلى فريق ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالإضافة إلى توقيع الأتلتي مع لاعب آخر تطور في ريال مدريد وهو ماريو هيرموسو.

وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار سانتياجو بيرنابيو أن نابولي الآن هو النادي الأوفر حظًا للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الموسم المقبل.

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الداخلية تواصل فرض سيطرتها على بحيرة المنزلة

منذ ساعة

بدء عزاء الفنان فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة في 6 أكتوبر

منذ حوالي 3 ساعات

"كاف" يحدد مواعيد مباريات الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 10 ساعة

التعليم العالي: 98.4% للطب البشري و97.8% للصيدلة و98.29% للأسنان

ads

الصور

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

التعليم تسحب تنسيقهم.. غموض يحيط مصير طلاب كليات العلوم الطبية

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك الخاصة

مفاجأة في قضية سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر

ستوديو

محمد إبراهيم يهدر هدفًا مؤكدًا أمام الشناوي المتألق (فيديو)

بالأبيض والأسود.. شاهد الأفيش الدعائي الرسمي لفيلم "ولاد رزق 2"

شاهد أول ظهور للمخرج محسن حلمي بعد أزمته الصحية رفقة زوجته

4 أيام تفصل رامي صبري عن طرح ألبومه الجديد "فارق معاك"

ads

رياضة

بيرنال.. أول كولومبي يفوز بسباق فرنسا للدراجات

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يحصد المركز الرابع ببطولة إفريقيا

غموض حول مستقبل توماس مولر مع بايرن ميونخ

داني ألفيس يتلقَّى عرضين من ناديين متواضعين

الرئيس نيوز

"البعثة الطبية" تقدم خدماتها لأول فوج من حجاج "التضامن" يصل مكة

مقتل 40 إيرانياً في غارة لـ"طائرة مجهولة" على معسكر عراقي

السجن 15 سنة لمسؤول سابق بـ"مجلس الدولة".. وإلزامه برد 174 مليونا

بالمستندات.. خالد صلاح يرد على "كذبة المحضر"

منوعات

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

أمريكية تشتري 1500 زوج أحذية.. ما ستفعل بها؟

"الصياد البحري" الروسي يتحول إلى قاذفة بعيدة المدى

دراسة: يمكن استخدام الموسيقى كمخدر قبل العمليات الجراحية

كشكول

"الجمال" يبحث عجز أطباء التخدير والعناية المركزة بمستشفيات أسيوط

٣٠ يوليو.. حفل تخرج طلاب صيدلة حلوان دفعة ٢٠١٩

"الغرباوي" رئيسا لجامعة جنوب الوادي

"علي خليل" يُنهي النزاعات الخاصة بمعاهد الأقصر الأزهرية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

شباب الإرهابية يطالبون "تليمة" بكشف فضائح الجماعة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات ورشة "ابدأ حلمك" بثقافة أسيوط

نشاط فني مكثف لأطفال ثقافة بورسعيد

"التثقيف العلمي للشباب".. ندوة بفرع ثقافة الأقصر

غدا.. افتتاح معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك