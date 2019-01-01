انتقال خاميس إلى أتلتيكو مدريد يتعقد بعد الأحداث الأخيرة

أعدت صحيفة آس الإسبانية تقريرًا حول وضعية كل من خاميس رودريجيز وجاريث بيل في ريال مدريد الإسباني، حيث يسعى الميرينجي للتخلص من الثنائي الكولومبي والويلزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ويجذب نجم الكافيتيروس اهتمام كل من أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي هذا الصيف، ولكن يبدو أن انتقال نجم بايرن ميونخ الألماني الأسبق إلى صفوف الروخي بلانكوس قد تعقد بعد الأحداث الأخيرة.



ميجيل أنخيل خيل مارين صرح بأنه سيكون لطيفًا تعاقد الأتلتي مع خاميس رودريجيز، ولكن تبدو هذه الخطوة مستحيلة بعد سحق فريق الأحمر والأبيض نظيره الميرينجي في ديربي مدريد لحساب كأس الأبطال الدولية الودية بنتيجة 7 أهداف مقابل 3.



وما يعزز من استحالة هذا الانتقال هو أنه ستكون مخاطرة كبيرة بالنسبة للسيد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، إن ذهب اللاعب الأعسر إلى أتلتيكو ونجح، وذلك بعد الانتقال المباشر للاعب آخر من اللوس بلانكوس، ماركوس يورنتي إلى فريق ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالإضافة إلى توقيع الأتلتي مع لاعب آخر تطور في ريال مدريد وهو ماريو هيرموسو.



وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار سانتياجو بيرنابيو أن نابولي الآن هو النادي الأوفر حظًا للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الموسم المقبل.



