استبعاد أمرابط من القائمة الآسيوية للنصر السعودي

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، استبعاد الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، من قائمة العالمي الآسيوية.



وذكرت تقارير صحفية سعودية، إن قائمة أجانب النادي العاصمي، في البطولة القارية ستضم كلًا من الحارس الإسترالي براد جونز، والمدافع البرازيلي مايكون، والبرازيلي بيتروس والمغربي عبدالرزاق حمدالله.



كما أوضحت تلك التقارير، إن المدير الفني، روي فيتوريا، قرر استبعاد نور الدين أمرابط، من القائمة الأسيوية بعد الاجتماع الذي تم اليوم الإثنين، بينه وبين إدارة اصفر العاصمة.



وفضّل المدرب البرتغالي، عدم ضم نورالدين أمرابط، للقائمة القارية، بسبب تخلفه عن معسكر بطل الدوري السعودي، الذي أقيم في البرتغال.



ويستهل الأصفر، موسمه الجديد مواجهة الوحدة الاماراتي، يوم 5 أغسطس المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.



