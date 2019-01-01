الباز لجمهور القطبين: "بلاش تحفيل.. واحذروا الفتنة"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، والمقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "جمهور الأهلي مستني يفوز على الزمالك عشان يحفل، والعكس"، موجهًا الدعوة لجمهور القطبين بضبط النفس.

وتابع: "بلاش تحفيل جامد لأن المسألة تتحول لفتنة كروية، والفتنة دي ملهاش داعي.. دي مباراة كرة قدم وبتخلص واللي فوز نباركله على الانتصار".