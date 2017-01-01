جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد 2019-2020
الأحد 28/يوليه/2019 - 09:08 م
يستعد نادي ليفربول للموسم الجديد 2019-2020 وعينه على الفوز والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرلييج"، والذي لم يحققه أبدًا في تاريخه بل إن آخر تتويج بلقب الدوري بشكل عام يعود إلى عام 1990.
وكان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد تحقيقه 97 نقطة ليدخل التاريخ كأكثر وصيف الذي يحقق هذا العدد من النقاط في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.
وقد تمكن الريدز من تعويض جماهيره بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد الفوز في النهائي على نادي توتنهام بنتيجة 2-0 وهي البطولة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي.
وسيلعب ليفربول مبارتين ببطولتين الأولى ستكون في الرابع من أغسطس لعام 2019، والتي ستكون ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وبعدها سيلعب مع تشيلسي في يوم 14 أغسطس من نفس العام على ملعب “فودافون بارك” في تركيا.
وإليكم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020:
1- ليفربول × نورويتش سيتي — 9 أغسطس 2019
2- ساوثهامبتون × ليفربول — 17 أغسطس 2019
3- ليفربول × آرسنال — 24 اغسطس 2019
4- بيرنلي × ليفربول — 31 أغسطس 2019
5- ليفربول × نيوكاسل — 14 سبتمبر 2019
6- تشيلسي × ليفربول — 22 سبتمبر 2019
7- شيفيلد يونايتد × ليفربول — 28 سبتمبر 2019
8- ليفربول × ليستر سيتي — 5 أكتوبر 2019
9- مانشستر يونايتد × ليفربول — 19 أكتوبر 2019
10- ليفربول × توتنهام — 26 أكتوبر 2019
11- أستون فيلا × ليفربول — 2 نوفمبر 2019
12- ليفربول × مانشستر سيتي — 9 نوفمبر 2019
13- كريستال بالاس × ليفربول — 23 نوفمبر 2019
14- ليفربول × برايتون ألبيون — 30 نوفمبر 2019
15- ليفربول × إيفرتون — 4 ديسمبر 2019
16- بورنموث × ليفربول — 7 ديسمبر 2019
17- ليفربول × واتفورد — 14 ديسمبر 2019
18- وست هام يونايتد × ليفربول — 21 ديسمبر 2019
19- ليستر سيتي × ليفربول — 26 ديسمبر 2019
20- ليفربول × ولفرهامبتون — 28 ديسمبر 2019
21- ليفربول × شيفيلد يونايتد — 1 يناير 2020
22- توتنهام × ليفربول — 11 يناير 2020
23- ليفربول × مانشستر يونايتد — 18 يناير 2020
24- ولفرهامبتون × ليفربول — 21 يناير 2020
25- ليفربول × ساوثهامبتون — 1 فبراير 2020
26- نورويتش سيتي × ليفربول — 8 فبراير 2020
27- ليفربول × وست هام يونايتد — 22 فبراير 2020
28- واتفورد × ليفربول — 29 فبراير 2020
29- ليفربول × بورنموث — 7 مارس 2020
30- إيفرتون × ليفربول — 14 مارس 2020
31- ليفربول × كريستال بالاس — 21 مارس 2020
32- مانشستر سيتي × ليفربول — 4 أبريل 2020
33- ليفربول × أستون فيلا — 11 أبريل 2020
34- برايتون ألبيون × ليفربول — 18 أبريل 2020
35- ليفربول × بيرنلي — 25 ابريل 2020
36- أرسنال × ليفربول — 2 مايو 2020
37- ليفربول × تشيلسي — 9 مايو 2020
38- نيوكاسل × ليفربول — 17 مايو 2020
وكان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد تحقيقه 97 نقطة ليدخل التاريخ كأكثر وصيف الذي يحقق هذا العدد من النقاط في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.
وقد تمكن الريدز من تعويض جماهيره بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد الفوز في النهائي على نادي توتنهام بنتيجة 2-0 وهي البطولة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي.
وسيلعب ليفربول مبارتين ببطولتين الأولى ستكون في الرابع من أغسطس لعام 2019، والتي ستكون ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وبعدها سيلعب مع تشيلسي في يوم 14 أغسطس من نفس العام على ملعب “فودافون بارك” في تركيا.
وإليكم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020:
1- ليفربول × نورويتش سيتي — 9 أغسطس 2019
2- ساوثهامبتون × ليفربول — 17 أغسطس 2019
3- ليفربول × آرسنال — 24 اغسطس 2019
4- بيرنلي × ليفربول — 31 أغسطس 2019
5- ليفربول × نيوكاسل — 14 سبتمبر 2019
6- تشيلسي × ليفربول — 22 سبتمبر 2019
7- شيفيلد يونايتد × ليفربول — 28 سبتمبر 2019
8- ليفربول × ليستر سيتي — 5 أكتوبر 2019
9- مانشستر يونايتد × ليفربول — 19 أكتوبر 2019
10- ليفربول × توتنهام — 26 أكتوبر 2019
11- أستون فيلا × ليفربول — 2 نوفمبر 2019
12- ليفربول × مانشستر سيتي — 9 نوفمبر 2019
13- كريستال بالاس × ليفربول — 23 نوفمبر 2019
14- ليفربول × برايتون ألبيون — 30 نوفمبر 2019
15- ليفربول × إيفرتون — 4 ديسمبر 2019
16- بورنموث × ليفربول — 7 ديسمبر 2019
17- ليفربول × واتفورد — 14 ديسمبر 2019
18- وست هام يونايتد × ليفربول — 21 ديسمبر 2019
19- ليستر سيتي × ليفربول — 26 ديسمبر 2019
20- ليفربول × ولفرهامبتون — 28 ديسمبر 2019
21- ليفربول × شيفيلد يونايتد — 1 يناير 2020
22- توتنهام × ليفربول — 11 يناير 2020
23- ليفربول × مانشستر يونايتد — 18 يناير 2020
24- ولفرهامبتون × ليفربول — 21 يناير 2020
25- ليفربول × ساوثهامبتون — 1 فبراير 2020
26- نورويتش سيتي × ليفربول — 8 فبراير 2020
27- ليفربول × وست هام يونايتد — 22 فبراير 2020
28- واتفورد × ليفربول — 29 فبراير 2020
29- ليفربول × بورنموث — 7 مارس 2020
30- إيفرتون × ليفربول — 14 مارس 2020
31- ليفربول × كريستال بالاس — 21 مارس 2020
32- مانشستر سيتي × ليفربول — 4 أبريل 2020
33- ليفربول × أستون فيلا — 11 أبريل 2020
34- برايتون ألبيون × ليفربول — 18 أبريل 2020
35- ليفربول × بيرنلي — 25 ابريل 2020
36- أرسنال × ليفربول — 2 مايو 2020
37- ليفربول × تشيلسي — 9 مايو 2020
38- نيوكاسل × ليفربول — 17 مايو 2020