جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد 2019-2020

يستعد نادي ليفربول للموسم الجديد 2019-2020 وعينه على الفوز والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرلييج"، والذي لم يحققه أبدًا في تاريخه بل إن آخر تتويج بلقب الدوري بشكل عام يعود إلى عام 1990.



وكان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد تحقيقه 97 نقطة ليدخل التاريخ كأكثر وصيف الذي يحقق هذا العدد من النقاط في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.



وقد تمكن الريدز من تعويض جماهيره بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد الفوز في النهائي على نادي توتنهام بنتيجة 2-0 وهي البطولة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي.



وسيلعب ليفربول مبارتين ببطولتين الأولى ستكون في الرابع من أغسطس لعام 2019، والتي ستكون ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وبعدها سيلعب مع تشيلسي في يوم 14 أغسطس من نفس العام على ملعب “فودافون بارك” في تركيا.



وإليكم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020:



1- ليفربول × نورويتش سيتي — 9 أغسطس 2019



2- ساوثهامبتون × ليفربول — 17 أغسطس 2019



3- ليفربول × آرسنال — 24 اغسطس 2019



4- بيرنلي × ليفربول — 31 أغسطس 2019



5- ليفربول × نيوكاسل — 14 سبتمبر 2019



6- تشيلسي × ليفربول — 22 سبتمبر 2019



7- شيفيلد يونايتد × ليفربول — 28 سبتمبر 2019



8- ليفربول × ليستر سيتي — 5 أكتوبر 2019



9- مانشستر يونايتد × ليفربول — 19 أكتوبر 2019



10- ليفربول × توتنهام — 26 أكتوبر 2019



11- أستون فيلا × ليفربول — 2 نوفمبر 2019



12- ليفربول × مانشستر سيتي — 9 نوفمبر 2019



13- كريستال بالاس × ليفربول — 23 نوفمبر 2019



14- ليفربول × برايتون ألبيون — 30 نوفمبر 2019



15- ليفربول × إيفرتون — 4 ديسمبر 2019



16- بورنموث × ليفربول — 7 ديسمبر 2019



17- ليفربول × واتفورد — 14 ديسمبر 2019



18- وست هام يونايتد × ليفربول — 21 ديسمبر 2019



19- ليستر سيتي × ليفربول — 26 ديسمبر 2019



20- ليفربول × ولفرهامبتون — 28 ديسمبر 2019



21- ليفربول × شيفيلد يونايتد — 1 يناير 2020



22- توتنهام × ليفربول — 11 يناير 2020



23- ليفربول × مانشستر يونايتد — 18 يناير 2020



24- ولفرهامبتون × ليفربول — 21 يناير 2020



25- ليفربول × ساوثهامبتون — 1 فبراير 2020



26- نورويتش سيتي × ليفربول — 8 فبراير 2020



27- ليفربول × وست هام يونايتد — 22 فبراير 2020



28- واتفورد × ليفربول — 29 فبراير 2020



29- ليفربول × بورنموث — 7 مارس 2020



30- إيفرتون × ليفربول — 14 مارس 2020



31- ليفربول × كريستال بالاس — 21 مارس 2020



32- مانشستر سيتي × ليفربول — 4 أبريل 2020



33- ليفربول × أستون فيلا — 11 أبريل 2020



34- برايتون ألبيون × ليفربول — 18 أبريل 2020



35- ليفربول × بيرنلي — 25 ابريل 2020



36- أرسنال × ليفربول — 2 مايو 2020



37- ليفربول × تشيلسي — 9 مايو 2020



38- نيوكاسل × ليفربول — 17 مايو 2020



