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رياضة

جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد 2019-2020

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:08 م
جريدة الدستور
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يستعد نادي ليفربول للموسم الجديد 2019-2020 وعينه على الفوز والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرلييج"، والذي لم يحققه أبدًا في تاريخه بل إن آخر تتويج بلقب الدوري بشكل عام يعود إلى عام 1990.

وكان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد تحقيقه 97 نقطة ليدخل التاريخ كأكثر وصيف الذي يحقق هذا العدد من النقاط في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.

وقد تمكن الريدز من تعويض جماهيره بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد الفوز في النهائي على نادي توتنهام بنتيجة 2-0 وهي البطولة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وسيلعب ليفربول مبارتين ببطولتين الأولى ستكون في الرابع من أغسطس لعام 2019، والتي ستكون ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وبعدها سيلعب مع تشيلسي في يوم 14 أغسطس من نفس العام على ملعب “فودافون بارك” في تركيا.

وإليكم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020:

1- ليفربول × نورويتش سيتي — 9 أغسطس 2019

2- ساوثهامبتون × ليفربول — 17 أغسطس 2019

3- ليفربول × آرسنال — 24 اغسطس 2019

4- بيرنلي × ليفربول — 31 أغسطس 2019

5- ليفربول × نيوكاسل — 14 سبتمبر 2019

6- تشيلسي × ليفربول — 22 سبتمبر 2019

7- شيفيلد يونايتد × ليفربول — 28 سبتمبر 2019

8- ليفربول × ليستر سيتي — 5 أكتوبر 2019

9- مانشستر يونايتد × ليفربول — 19 أكتوبر 2019

10- ليفربول × توتنهام — 26 أكتوبر 2019

11- أستون فيلا × ليفربول — 2 نوفمبر 2019

12- ليفربول × مانشستر سيتي — 9 نوفمبر 2019

13- كريستال بالاس × ليفربول — 23 نوفمبر 2019

14- ليفربول × برايتون ألبيون — 30 نوفمبر 2019

15- ليفربول × إيفرتون — 4 ديسمبر 2019

16- بورنموث × ليفربول — 7 ديسمبر 2019

17- ليفربول × واتفورد — 14 ديسمبر 2019

18- وست هام يونايتد × ليفربول — 21 ديسمبر 2019

19- ليستر سيتي × ليفربول — 26 ديسمبر 2019

20- ليفربول × ولفرهامبتون — 28 ديسمبر 2019

21- ليفربول × شيفيلد يونايتد — 1 يناير 2020

22- توتنهام × ليفربول — 11 يناير 2020

23- ليفربول × مانشستر يونايتد — 18 يناير 2020

24- ولفرهامبتون × ليفربول — 21 يناير 2020

25- ليفربول × ساوثهامبتون — 1 فبراير 2020

26- نورويتش سيتي × ليفربول — 8 فبراير 2020

27- ليفربول × وست هام يونايتد — 22 فبراير 2020

28- واتفورد × ليفربول — 29 فبراير 2020

29- ليفربول × بورنموث — 7 مارس 2020

30- إيفرتون × ليفربول — 14 مارس 2020

31- ليفربول × كريستال بالاس — 21 مارس 2020

32- مانشستر سيتي × ليفربول — 4 أبريل 2020

33- ليفربول × أستون فيلا — 11 أبريل 2020

34- برايتون ألبيون × ليفربول — 18 أبريل 2020

35- ليفربول × بيرنلي — 25 ابريل 2020

36- أرسنال × ليفربول — 2 مايو 2020

37- ليفربول × تشيلسي — 9 مايو 2020

38- نيوكاسل × ليفربول — 17 مايو 2020

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