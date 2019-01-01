يوفنتوس يتجه لخطف إريكسن من قطبي مدريد

بدأت إدارة نادي يوفنتوس في التفكير بتعزيز خط الوسط بلاعب جديد وهذه المرة من العيار الثقيل، من خلال التوقيع مع الدنماركي كريستيان إريكسن من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأتم يوفنتوس صفقتين في خط الوسط خلال الصيف الحالي وبشكل مجاني، بضم الفرنسي أدريان رابيو والويلزي أرون رامسي بعد انتهاء عقدهما مع باريس سان جيرمان وأرسنال.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية وموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن يوفنتوس يستعد للتوقيع مع إريكسن في الفترة القادمة، مستغلًا بقاء عام واحد في عقده مع النادي الإنجليزي.



ولا يرغب إريكسن بتجديد عقده مع توتنهام، وهذا يجبر النادي اللندني على بيعه في الموسم الحالي، خوفًا من فقدانه بشكلٍ مجاني الصيف القادم، ويطلب الأخير مبلغ 70 مليون يورو مقابل التخلي عنه.



ويأتي اهتمام يوفنتوس بالتوقيع مع إريكسن بعد تعقد التوقيع مع نيكولو زانيولو وبول بوجبا وسيرج ميلينكوفيتش سافيتش.



وهنالك اهتمام واضح بالتوقيع مع إريكسن من قبل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.