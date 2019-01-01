السيتي يخطط لكسر عقد لاعب جديد من الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لكسر عقد لاعب جديد من الدوري الإسباني هو ميكيل أويارزابال.



وكان السكاي بلوز قد كسروا عقد لاعب الوسط الإسباني رودري مع أتلتيكو مدريد الإسباني وقاموا بدفع قيمة الـ70 مليون يورو الموجودة في عقده مع نادي العاصمة الإسبانية.



وها هو أزرق مانشستر يخطط مرة أخرى لاستعمال الشرط الجزائي لجلب لاعب آخر من الليجا الإسبانية، ولكن من صفوف ريال سوسييداد هذه المرة، وهو أويارزابال الجناح الأيسر للفريق الباسكي ومنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.



ويأتي اهتمام السيتيزنس بالتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في إطار تعويض الرحيل المتوقع للنجم الألماني ليروي ساني، الذي يرتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



صحيفة آس الإسبانية ذكرت أن رحيل أويارزابال سيكون ضربة موجعة للغاية بالنسبة لريال سوسييداد، حيث يعتبر اللاعب الذي يملك 75 مليون يورو قيمة للشرط الجزائي في عقده، هو لاعب الحاضر والمستقبل في سان سيباستيان، ومن المفترض أن يقود قائد سوسييداد لسنوات عديدة قادمة بعد اعتزال أسطورة النادي تشافي برييتو.