ريابكوف: فرص اجتماع لافروف وبومبيو بمنتدى الآسيان ضئيلة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، إنه من غير المحتمل أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" في بانكوك.



وأوضح ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن فرص اجتماع لافروف وبومبيو ضئيلة لأن جدول الوزيرين غير منسقين ولضيق الوقت قبل الاجتماع الوزاري.

ومن المتوقع أن يجري لافروف خلال زيارته إلى بانكوك -يومي 30 و31 يوليو الجاري- محادثات مع وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي وغيره من كبار الدبلوماسيين من دول الآسيان.