مهاجم ريال مدريد يوافق على الرحيل لموناكو

أكد برنامج التشيرنجيتو التليفزيوني الإسباني مساء اليوم الأحد موافقة المهاجم ماريانو دياز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على الانتقال للعب في صفوف موناكو الفرنسي.

و يرغب فريق الإمارة الفرنسية في ترميم الخط الأمامي لكتيبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في الموسم الجديد من خلال التعاقد مع دياز.

و يملك دياز خبرة اللعب في الدوري الفرنسي حيث مثل من قبل فريق أوليمبيك ليون وظهر بشكل جيد معه في الليج آن.

و أفاد البرنامج بأن اللاعب يريد الخروج من عباءة ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشكل فوري وسيكون موناكو بوابته القادمة بنسبة كبيرة.

و يخرج ماريانو من حسابات مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في الموسم الجديد بعد التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش.