أوروبا بوابة ريال مدريد للتخلص من بيل

تعطلت صفقة انتقال النجم الويلزي الدولي جاريث بيل لاعبنادي ريال مدريد الاسباني إلى نادي جيانجسو سونينج الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأوقف فلورنتينو بيريز رئيس القلعة البيضاء عملية رحيل بيل للصين حيث لم يعجبه المقابل المادي للصفقة ويرى أن الويلزي يستحق أكثر من ذلك.



وأفادت وسائل إعلام إسبانية مساء الأحد بأن بيل لم يكن مقتنعًا من الأساس بفكرة اللعب في الدوري الصيني، وكذلك أسرته التي كانت تمني النفس بعدم اكتمال الصفقة.



وأشارت التقارير إلى أن بيل سيرحل فقط لأحد أندية أوروبا في الصيف الجاري، وإن لم يجد عروضًا مناسبة سيبقى في صفوف ريال مدريد.



ويمني النادي الملكي النفس بوصول عرض أوروبي جيد لبيل، للتخلص منه في الموسم القادم نظرًا لخروجه الكامل من حسابات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.