الشوط الأول: التعادل السلبي يحسم قمة الأهلي والزمالك

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليًا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان. في خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو.



بينما لعب الزمالك المباراة بكل من..في حراسة المرمى: عماد السيد. في خط الدفاع: محمود عبدالغني ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة. في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم. في خط الهجوم: إبراهيم حسن وأحمد زيزو وعمر السعيد.



فشل كلا الفريقين في هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت لهما، ولكن تفوق المدافعين وحارسي المرمي حال دون تسجيل أي أهداف.



وجاءت أحداث الشوط الأول من المباراة في مستوى أقل من المتوسط، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على المرميين، وكانت أخطر الكرات في الدقيقة 7 من تمريرة رائعة من فرجاني ساسي انفرد بها محمد إبراهيم بمرمي محمد الشناوي، ولكن الأخير نجح فى التصدي لها وإخراجها لينقذ شباكه من هدف مؤكد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.



يذكر أن الأهلى كان قد توج ببطولة الدورى بعد تصدر قمة الدورى، ووصوله إلى النقطة 77، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى.