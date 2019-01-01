الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة للدوري.



وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لحالة فقدان وعي مؤقت بسبب اصطدام رأسه بأحد مدافعي فريق الأهلي في كرة مشتركة.



وأضاف الجهاز الطبي أن اللاعب عاد للمباراة بعد علاجه، ولكنه شعر بدوخة من أثر الاصطدام في الرأس، ما تسبب في استبداله في الدقيقة 39 وشارك بدلًا منه محمود الونش.