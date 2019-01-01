أمريكية تشتري 1500 زوج أحذية.. ما ستفعل بها؟

استأثرت سيدة أمريكية من ولاية أركنساس باهتمام إعلامي واسع بعد شرائها جميع أحذية أحد متاجر بيليس دفعة واحدة. وكان على وشك إنهاء خدماته.



وقالت كاري جيرنغان وهي من مدينة ألما في مقابلة مع محطة "كي أف أس أم" المحلية، إن فكرة شراء 1500 زوج أحذية من فرع بيليس في منطقتها، واتتها عندما سألتها ابنتها إن كانت تستطيع شراء زوج أحذية لزميلها.



تقول جيرنغان عن ابنتها "لديها قلب كبير، وأخبرتني أن هناك صبيا في صفي يحب عرض إفنتجرز، وحذاؤه ضيق، هل تشترين له هذا الحذاء؟".



وأثناء دفعها ثمن الحذاء، سألت جيرنغان المحاسبة مازحة "كم تكلف بقية الأحذية؟". وفي الحال طلبت منها المحاسبة رقم تليفونها. وما إن غادرت المكان، تقول جيرنغان، تلقت اتصالا من المدير الإقليمي للمتجر، ليخبرها بأن في إمكانها شراء كل ما تبقى من أحذية في المتجر بالجملة.



"ثم وجدنا أنفسنا نحاول أن نجد طريقة لنقل حوالي 1500 زوج أحذية إلى البيت في ذلك اليوم"، توضح السيدة جيرنغان خلال المقابلة.



وما إن انتشرت قصتها، تقول إنها بدأت تتلقى اتصالات من أشخاص يرغبون في التبرع بمزيد من الأحذية.



وتخطط جيرنغان لتنظيم فعالية الشهر القادم للتبرع بالأحذية لمن يحتاجها قبل بداية الفصل الدراسي.