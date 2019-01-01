فرستابن يحصد جائزة ألمانيا الكبرى في فورمولا 1

تُوج الهولندي ماكس فرستابين، سائق فريق ريد بول، بلقب جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الـ11 ببطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى "فورمولا 1"، متفوقا على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، والروسي دانييل كفيات سائق سكوديريا تورو روسو.



واستغل السائق الهولندي سقوط الأمطار بغزارة، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل حلبة "هوكنهايم" البالغ طولها 4 آلاف و574 مترا، لينهي السباق في الصدارة بزمن قدرة ساعة و44 دقيقة و31 ثانية.



ويعد هذا هو الانتصار الثاني لفرستابين هذا العام، بعد أن توج الشهر الماضي على حلبة "ريد بول رينج" في النمسا.



أما البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، ومتصدر ترتيب بطولة العالم وحامل اللقب آخر عامين، فجاء في المرتبة الـ11 بفارق 19 ثانية و667 جزءا من الألف من الثانية، رغم انطلاقه في الطليعة بعد أن سجل الزمن الأسرع في التجارب الرسمية.



وبهذا يظل هاميلتون في صدارة الترتيب برصيد 223 نقطة، ويليه زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس برصيد 184 نقطة، فيما يأتي فيرستابين في المرتبة الثالثة برصيد 162 نقطة.



وعلى الرغم من انطلاقه من المركز الأخير في السباق بعد الكوارث الفنية التي واجهته في التجارب الرسمية يوم السبت، تمكن الألماني سيباستيان فيتل من اقتناص المركز الثاني في السباق بفارق 7 ثوان و333 جزءا من الألف من الثانية خلف فرستابين.



وأكمل الروسي دانييل كفيات منصة التتويج بعد أن حل ثالثا بفارق 8 ثوان و305 أجزاء من الألف من الثانية.