أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:51 ص
دعاء أبو العزمطباعة
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لـ " الدستور"، أن سعر الدواجن من المزرعة وصل إلى 26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك بسعر32 جنيها للكيلو.
وأوضح أن هناك استقرار في أسعار كرتونة البيض تراوح سعرها بين 31 - 32.5 جنيه من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك 37 – 38 جنيها.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن هناك استقرار في أسعار الدواجن البلدي عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لـ " الدستور"، أن سعر الدواجن من المزرعة وصل إلى 26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك بسعر32 جنيها للكيلو.
وأوضح أن هناك استقرار في أسعار كرتونة البيض تراوح سعرها بين 31 - 32.5 جنيه من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك 37 – 38 جنيها.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن هناك استقرار في أسعار الدواجن البلدي عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو.