أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين.



وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لـ " الدستور"، أن سعر الدواجن من المزرعة وصل إلى 26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك بسعر32 جنيها للكيلو.



وأوضح أن هناك استقرار في أسعار كرتونة البيض تراوح سعرها بين 31 - 32.5 جنيه من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك 37 – 38 جنيها.



وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن هناك استقرار في أسعار الدواجن البلدي عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو.