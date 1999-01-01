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رياضة

سالجادو: لم أحصل على فرصة كاملة مع منتخب مصر

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:01 م
جريدة الدستور
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قال الإسباني ميشيل سالجادو، المدرب المساعد في الجهاز السابق لمنتخب مصر الأول، إنه لم يحصل على فرصته كاملة مع "الفراعنة" في الفترة الأخيرة.

وأقيل سالجادو مع الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، الذي كان على رأسه المكسيكي خافيير أجيري، بعد الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا 2019، والخروج من دور الـ16 رغم إقامة البطولة على أرض "الفراعنة".

وتحدث سالجادو بعد صمت طويل، على هامش ترويجه لرحلته مع أساطير العالم، والتي يخوض خلالها بعض المباريات الودية في كوستاريكا وهندوراس.

ونشر سالجادو مجموعة من الصور مع نجوم عالميين، جاء على رأسهم البرازيليان ريفالدو وكاكا والهولندي كلارنس سيدورف، وعلق قائلًا: "لقد مررت بوقت عصيب مؤخرًا، لكن تجربتي مع مصر لا تقدر بثمن".

وأضاف: "تعلمت الكثير، ولكن أعتقد أنني لم أحصل على فرصتي لتقديم أفضل ما لديّ مع المنتخب المصري".

وتعرض سالجادو لهجوم عنيف من وسائل الإعلام المصرية، بسبب عدم وجود دور واضح له أثناء فترة عمله مع منتخب "الفراعنة"، والتي امتدت لنحو 8 أشهر فقط.

واعترف هاني رمزي، المدرب العام السابق للفراعنة، بأن ظهير ريال مدريد السابق كان يظهر فقط وقت التدريبات وأثناء تناول الطعام، وأنه لم يكن له أي دور في الجهاز الفني نهائيًا.

وتابع سالجادو "الآن بعد الراحة والتفكير في التجربة السابقة أرى أن الوقت حان للعمل مرة أخرى، الآن في طريقي لرحلة تضم جواتيمالا وبنما وكوستاريكا وسان بيدرو سولا في هندوراس".

واختتم "يوم الإثنين سنبدأ الجولة من جواتيمالا، ومعي فريق رائع من الأساطير، ويوم 2 أغسطس نتوجه إلى كوستاريكا، ثم إلى هندوراس يوم 3 من الشهر نفسه".

ويمتلك سالجادو (44 عاما) تجربة احترافية مميزة كلاعب، إذ لعب لريال مدريد 10 مواسم بين عامي 1999 وحتى 2009، لكنه على المستوى التدريبي كانت له تجربة قصيرة واحدة حين قاد منتخب منطقة جاليسيا التي تقع في شمال غرب إسبانيا عام 2016.
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