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رياضة

فرنسا تتربع على عرش العالم في مونديال اليد للشباب

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حصد منتخب فرنسا لقب كأس العالم لكرة اليد للشباب، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي بنتيجة 28-23، في البطولة التي أقيمت في إسبانيا.

ووضح منذ بداية اللقاء، تفوق لاعبي فرنسا الذين استطاعوا أن يتقدموا على مدار الشوط الأول حتى أنهوه بفارق 5 أهداف (15-10).

واستمر تفوق الفرنسيين في الشوط الثاني حتى تمكنوا من إنهاء اللقاء لصالحهم بالفارق نفسه بنتيجة (28-23).

وكانت فرنسا تأهلت لمباراة التتويج عقب مباراة قوية في المربع الذهبي السبت أمام مصر، انتهت بفارق هدفين بنتيجة (35-33).

في المقابل تأهلت كرواتيا للنهائي على حساب البرتغال بنتيجة (31-28).

وأنهى "الفراعنة" البطولة في المركز الثالث "الميدالية البرونزية" للمرة الثانية في تاريخهم، والأولى بعد غياب 20 عاما، بعد الفوز الكبير على البرتغال وبفارق 10 أهداف (37-27).

وتعد هذه المرة الثانية التي تعانق فيها فرنسا الذهب بعد نسخة 2015 في البرازيل، التي توجت فيها على حساب الدنمارك بنتيجة (26-24).

في المقابل اكتفت كرواتيا بحصد الميدالية الفضية "المركز الثاني" للمرة الأولى في تاريخها، وفي أول ظهور لها في النهائي في هذه الفئة العمرية.

وينفرد منتخب روسيا بصدارة المنتخبات المتوجة باللقب (7 مرات)، ويليه في الترتيب الجاران الإسكندنافيان الدنمارك والسويد برصيد (3 ألقاب).
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