"الباز": سأتقدم ببلاغ ضد "التافه" أيمن نور لانتحاله صفة محامي ودكتور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهارب أيمن نور أعلن عن تقدمه ببلاغ ضده بتهمة السب والقذف، وذلك بسبب مقاله الأخير والمنشور في جريدة "الدستور" بعنوان "المرعوب.. لماذا يخاف أيمن نور؟".

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن أيمن نور وكَّل كل من المحامي محمد طلعت وشادي طلعت، لرفع البلاغ، وكتب في البلاغ "الدكتور أيمن نور المحامي".

وعلق "الباز"، قائلا: "أيمن نور مشطوب من نقابة المحامين، ولم يحصل على الدكتوراه، فكيف يكتب في البلاغ الدكتور أيمن نور المحامي".

وتابع: "سأقوم برفع بلاغ للنائب العام أتهم فيه أيمن نور بانتحال صفة المحاماة، وأيضًا الدكتوراه"، متسائلا: "متى حصل أيمن نور على الدكتوراه، وناقش الدكتوراه أمام من؟".

وواصل: "أيمن نور لما وكّل محامي عشان يرفع البلاغ ضدي وكَّل كل من محمد طلعت وشادي طلعت، والاتنين مقيمين في السفارة الإسرائيلية، والكل يعرفهم".

ووصف "الباز"، الهارب أيمن نور بأنه "رجل هش وتافه وخائف ومزور".