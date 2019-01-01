نيمار يغيب عن المشاركة مع سان جيرمان حتى بداية الموسم الجديد

يستمر غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المباريات التحضيرية لفريقه قبل بداية الموسم الجديد، ما يعد مؤشرا جديدا على قرب رحيل اللاعب عن النادي الفرنسي.



نيمار دخل في أزمة مؤخرا مع إدارة باريس سان جيرمان، بعدما تقدم بطلب للرحيل عن النادي خلال الصيف الحالي، قبل أن يتغيب عن بداية فترة الإعداد رغم شفائه من الإصابة التي عانى منها في الكاحل قبيل نهاية الموسم المنقضي.



ويتطلع نيمار للعودة إلى ناديه السايق برشلونة، وتشير التقارير إلى أن اللاعب البرازيلي يشعر بندم شديد على خروجه من الباب الخلفي عن "البلوجرانا" بدفع قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو)، في صفقة أثارت الكثير من الجدل حينها.



وخاض سان جيرمان 3 مباريات استعدادية للموسم الجديد حتى الآن، غاب نيمار عنها جميعا، وكان آخرها ضد إنتر ميلان الإيطالي والتي لم يشارك بها اللاعب رغم وجوده بالمعسكر المقام حاليا في الصين.



وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن غياب نيمار سيمتد في المباراة الودية المقبلة ضد سيدني إف سي الأسترالي، الثلاثاء المقبل، بمدينة سوجو الصينية، فضلا عن غيابه عن مواجهة استاد رين في كأس السوبر الفرنسي يوم 3 أغسطس المقبل بسبب الإيقاف.



وكان نيمار تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات بسبب مشادة مع مشجع عقب خسارة فريقه لنهائي كأس فرنسا أمام استاد رين في نهاية الموسم الماضي.



ونفذ اللاعب الإيقاف في آخر جولتين من الدوري الفرنسي في الموسم المنقضي وذلك أمام كل من ديجون واستاد رانس، بينما يتبقى له مباراة وحيدة من العقوبة ستكون بالسوبر الفرنسي.



وأضافت الصحيفة أن الغموض بات يحيط بمستقبل اللاعب مع سان جيرمان، وبالأخص بعدما قررت إدارة ناديه فتح الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.



يذكر أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان والألماني توماس توخيل مدرب الفريق أعلنا بوضوح مؤخرًا رغبة اللاعب في الرحيل عن سان جيرمان خلال الصيف الحالي.