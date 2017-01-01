لاكازيت يثير قلق جماهير أرسنال خلال مباراة ليون

غادر الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنجليزي، مباراة فريقه الودية ضد ليون الفرنسي، بعد 12 دقيقة فقط من صافرة البداية بسبب الإصابة.



وخسر أرسنال أمام ليون بنتيجة 1-2، في سادس مباريات "الجانرز" الاستعدادية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.



وقالت إذاعة "توك سبورت" البريطانية إن التشخيص المبدئي أوضح تعرض اللاعب لإصابة قوية في الكاحل، وسط مخاوف من عدم لحاق لاكازيت ببداية الموسم الجديد.



ويخوض أرسنال أولى مبارياته في الموسم المقبل، حين يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 11 أغسطس المقبل، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووفقا للمصدر، فإنه على الرغم من أن حجم إصابة لاكازيت غير معروف حتى الوقت الحالي، فإنه من غير المتوقع لحاقه بمواجهة نيوكاسل بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية.



لاكازيت (28 عاما) انضم لأرسنال في صيف عام 2017 قادما من ليون، وعلى مدار الموسم الماضي سجل 19 هدفا وصنع 13 خلال 49 مباراة شارك بها في مختلف المسابقات.