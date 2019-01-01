أسعار الفاكهة اليوم.. "المانجو" بـ15 جنيهًا للكيلو

قال نادي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرار في الأسعار، وسجل سعر البرتقال صيفي بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجل الخوخ سيناوي 25 جنيهًا.، فيما وصل الكرز سعر 25 جنيهًا للكيلو، في حين سجل سعر العنب بيع 10 جنيهات، والبرقوق وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.



فين حين سجل الموز سعر 15 جنيها للكيلو، وسجل الخوخ بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر البطيخ بين 15 و25 جنيهًا للثمرة.



وسجل المشمش سعر كيلو المشمش بين 25 و30 جنيهًا، فين حين سجل كيلو المانجو بين 15 و35 جنيهًا حسب الصنف، ووصل سعر كيلو الأفوكادو إلى 40 جنيها، وتراوح التفاح البلدي بين 12- 15 جنيها.



وأفاد أن سعر التفاح المستورد سجل سعر بين 18- 25 جنيهًا للكيلو.