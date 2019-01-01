الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أسعار المانجو اليوم.. و"العويس" بـ25 جنيهًا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:52 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
طباعة
ads
سجلت أسعار المانجو في السوق استقرارا، وسجل سعر المانجو العويس أسعارًا تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكيلو المانجو فجر كلان بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ40 جنيها.

وسجل سعر المانجو الفونس بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة بين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.

يذكر أن فاكهة المانجو، تنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم غذاءً رئيسيًا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب فاكهة المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين ج وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

التعليم العالي: 98.4% للطب البشري و97.8% للصيدلة و98.29% للأسنان

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في قضية سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر

منذ حوالي 5 ساعات

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تسحب تنسيقهم.. غموض يحيط مصير طلاب كليات العلوم الطبية

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

عماد السيد يعلن رحيله عن الزمالك إلى الاتحاد السكندرى

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

ستوديو

بالصور.. أبو الليف يشعل حفل "الهاموك" في "مارينا"

بالصور.. جمهور الرومانى بين الموال الشعبى ونغمات الالات النحاسية

"ولاد رزق 2" جاهز للعرض في عيد الأضحى

"الصحة" تكشف حقيقية استبعاد الممرضات السمينات وتقصير الحجاب (فيديو)

ads

رياضة

عماد السيد يعلن رحيله عن الزمالك إلى الاتحاد السكندرى

بنفيكا يحقق فوزه الثالث فى 3 مباريات بكأس الأبطال الدولية

فلامنجو يفوز 3-2 على بوتافوجو فى قمة ريو

رامى ربيعة: الفوز على الزمالك خير ختام لمشوار الأهلى فى الدورى

الرئيس نيوز

الوساطة الإثيوبية الإفريقية: انعقاد جلسة المفاوضات السودانية "الثلاثاء"

رجل يقتل زوجته في "مستشفى المطرية" لأنها ولدت أنثى

بأيدٍ مصرية 100%.. إطلاق القمر "كيوبسات" لمحطة الفضاء الدولية

ننشر.. شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في "كلية الشرطة"

منوعات

تنزانيا تغلق جزءا من محمية سيلوس للحياة البرية أمام صيد الطرائد

65 % من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

فوائد مذهلة للمكسرات.. تعرف عليها

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

كشكول

بالصور.. تكريم متفوقي مدرسة مصطفي السداوي للتعليم المزدوج

"كشكول" يحاور طلاب الثانوية عن كليات الذكاء الاصطناعي: " منعرفش عنها حاجة واخترنا الهندسة"

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية المهنية

محافظ كفرالشيخ يقرر النزول بمجموع قبول الثانوية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

فضائح الإرهابية بالخارج "إحنا أسرة مع بعضينا"

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق ومناقشة "بياصة الشوام" بدار العين

الليلة.. مناقشة رواية "تاهيتى" للكاتب عمرو حسين بالكتبجية

أطفال مصر بمسجد قنصوة الغورى وباب زويلة

عرض فيلم "الذل" بقصر ثقافة السينما (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك