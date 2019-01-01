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اقتصاد

أسعار السيراميك اليوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:48 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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تستعرض "الدستور"، أسعار السيراميك الموجودة في مصر، اليوم الإثنين، على حسب النوع والجودة والمواصفات، حيث يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول من 49 إلى 60 جنيهًا، أما أسعار فرز ثانٍ بداية من 40 إلى 50 جنيهًا.

وسجل سعر متر السيراميك فرز ثالث بداية من 35 إلى 40 جنيه، كما يبلغ سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول بين 50 و60 جنيهًا، وسعر متر الأرضيات العادي فرز أول يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.

أما أسعار متر الأرضيات ليزر فرز أول فتبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ ليزر فرز أول يبدأ من 50: 80 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ عادى فرز أول يبدأ من 45 إلى 60 جنيهًا، وسعر متر حوائط الحمام ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا.

أما البورسلين فيتراوح سعر المتر منه في معظم شركات مصر بين 239 و269 جنيهًا، حيث يختلف السعر حسب الماركة والمواصفات.

جدير بالذكر أن أسعار السيراميك شهدت ارتفاعات مؤخرا بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، علما بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 4 % خلال 12 شهرا تقريبا.
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