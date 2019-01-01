أسعار الرمل والزلط اليوم

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الرمل والزلط في الأسواق في الفترة الأخيرة.



وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الرمل والزلط في الأسواق المصرية يختلف من مكان إلى آخر حسب تكلفة النقل.



وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة النقل والمعدات المستعملة فى التحميل ونقدم لكم أسعار الرمل حسب سعر اليوم فى مصر.



وسجلت عربية رمل صغيرة تحوى حوالى 2 م رمل السعر 170 جنيها، وجرار رمل مقطورة يحوى حوالى 4 م رمل السعر 360 جنيها، وسيارة كبيرة بمقطورة تحوى حوالى 10 م رمل السعر 800 جنيه، وسيارة كبيرة 2 مقطورة تحوى 20 م رمل السعر 1500 جنيه.



بينما سجل سعر متر الزلط الفينو الناعم فى مصر حوالي 175 جنيها، وسعر متر الزلط الكبير فى مصر من 120 إلى 130 جنيها.