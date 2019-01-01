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رياضة

بث مباشر في الدوري المصري يلا كورة بث مباشر مباراة Al ahly vs zamalek الان kora online

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر يلا شوت Kora star كورة ستار ماتش الاهلي والزمالك مباشر بدون تقطيع يوتيوب للجوال كورة أون لاين موبايل، بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري العام رسميًا الجولة الماضية، تختتم اليوم مباريات الدوري المصري لكرة القدم بلقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك يلا شوت في الساعة 8 مساءًا على ملعب برج العرب،والتي تنقل عبر قناة اون سبورت on sport مباشر اليوم.

ahly vs al zamalek live 7 2019مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

يلا شوت مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب Yalla shoot كورة لايف ماتش القمة بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك مباشر كورة ستار، يتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي اليوم أمام الزمالك مكونة من الشناوي لحراسة المرمى، وفي الدفاع الرباعي أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول، ياسر إبراهيم، وفي خط المنتصف حمدي فتحي، وليد سليمان، السولية، وفي الهجوم أزارو، ورمضان صبحي، حسين الشحات.

مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت Yalla shoot مشاهدة مباراة القمة 118 بث مباشر، رابط يوتيوب مشاهدة الاهلي والزمالك مباشر كورة ستار، وحسم النادي الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيدًا من تعثر الزمالك أمام الجونة بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليواصل المارد الأحمر سطوته على الدرع العام بالسنوات الأخيرة.

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مباراة القمة المصرية من المباريات الأكثر متابعة في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان في كافة الأقطار العربية، وبالرغم من نهاية الدوري المصري لمصلحة النادي الأهلي، لكن مباريات القمة المصرية هي بطولة منفصلة بحد ذاتها.

تشكيلة الاهلي الرسمية أمام الزمالك، أعلن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي تشكيلته الرسمية لمباراة القمة اليوم، بوجود محمد الشناوي حارس العرين، وفي الخط الخلفي، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات.

بدأ الأستوديو التحليلي لمباراة القمة بث مباشر الآن، بوجود وليد صلاح الدين وأيمن يونس، وسنقوم بنقل حي متعدد للشوط الأول بعد قليل، حيث لم يتغير تشكيل الزمالك الأساسي لمباراة القمة عن التشكيل التي بدأ به مباراة الأسماعيلي الماضية.

يقوم النادي بتحضير حفل تتويج النادي الأهلي والمقرر أقامته في ملعب مختار التتش عقب نهاية مباراة القمة ضد الزمالك اليوم.
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