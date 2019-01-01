بث مباشر yalla shoot ماتش الاهلي والزمالك اليوم الان

مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت، تبدأ المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة مباراة الاهلي اليوم عبر قناة on sport hd أيمن الكاشف، وأيضًا من خلال النيل للرياضة تعليق مدحت شلبي والبث الأرضي الخاص تايم سبورت، تابعوا رابط كورة لايف لمشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك مباشرة للجوال.



واحتفل النادي الاهلي بالتتويج بلقب الدوري 41 عبر تاريخه بعدما حقق الانتصار على المقاولون بثلاثية ليرفع رصيده إلى 77 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة من الفارس الأبيض، ولكن مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر جول العرب kora star الاسطورة تعتبر بطولة خاصة بين الفريقين وسيخوض اللاعبين ماتش القمة بجدية شديدة لإسعاد جماهيرهم.



مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر



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