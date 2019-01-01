خالد صلاح يرد على لجان الإخوان الإلكترونية وينشر صورة جواز سفره





وتداولت صفحات منسوبة إلى الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة قالوا إنها محضر رسمي، يحمل إساءة إلى رئيس تحرير اليوم السابع، كما تناولت قنوات الإخوان التي يبث أغلبها من تركيا، المحضر المزعوم.

سخر الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، من لجان جماعة الإخوان الإلكترونية التي حاولت الإساءة إليه بنشر معلومات مغلوطة.ونشر "صلاح" صورة جواز سفره الحقيقي، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أقسم بالله أنتم بقر.. طب اللي يفبرك يظبط الاسم صح.. اسمي أهو يا عبيط منك ليه، معاكم جواز السفر نفسه مش اللي أنتم حاطينه عشان لو حبيتوا تعدلوا الفبركة الهبلة دي اعملوها صح.. طيب يخرب بيت الجهل.. وبعدين هو اليوم السابع كان موجودًا سنة ١٩٩٩؟! خرفان خرفان خرفان .. مش هنوقف فضحكم أبدًا".