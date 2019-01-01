"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق

أكد الدكتور محمد علي جبر، مدير معهد بحوث المحاصيل البستانية بوزارة الزراعة، أنه لايوجد بطيخ مسمم في مصر، وأن ماتناولته بعض الأسر من بطيخ وحدث لهم تسمم هو بطيخ فاسد أو "حامض"، لافتًا إلى أن عملية التسميد بالري بمياه الصرف الصحي تحمل نسبة من العناصر الثقيلة التي تضر بصحة المواطنين ولكنها لاتحدث تسمم في نفس التوقيت.



وأضاف "جبر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن البطيخ الذي يحوي العناصر الثقيلة نتيجة الري بالصرف الصحي والصناعي لايمكن اكتشافه إلا بالتحاليل في معامل البحوث الزراعية أو وزارة الصحة؛ لمعرفة ما يحوية ثمر البطيخ من عناصر ثقيلة وملوثات أو مبيدات.



وأوضح أن استخدام البطيخ بطريقة أمنة هو أن تنخفض في البطيخ نسبة الـb. H.i في فترة ماقبل حصاد الثمار، وفي حالة الرش بالمبيدات ألا توجد داخله ثمار البطيخ.