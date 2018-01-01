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رياضة

القنوات الناقلة لماتش الزمالك والاهلي اليوم في الدوري المصري

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نقدم لكم من خلال هذا المقال متابعة حصرية لاخر تطورات وآخر مراحل الدوري المصري نسخه 2018 2019، ونقدم لكم موعد مباراة الزمالك والاهلي بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي المرتقبة اليوم، فما هي إلا ساعات قليلة وتبدأ المباراة التي يترقبها عشاق الفارس الابيض، ويتسائل المشاهدون متى سيلعب الزمالك والجدير بالذكر أن المباراة تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

يذكر أن مباراة القمه الاهلي والزمالك 2019 تعتبر تحصيل حاصر بسبب فور الاهلي المصري الأحمر بلقب بطل الدوري المصري الممتاز للنسخة الحالية، وذلك بعد فوزه بمباراة الاهلي امام المقاولون العرب لكن عشاق الساحرة المستديرة يترقبون إلي مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في القمة رقم 118

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي اليوم لتكون علي قناة اون سبورت الرياضية ويمكنكم معرفة تردد اون سبورت عبر الرابط التالي:

كما تقوم قناة تايم سبورت والقناة الصوتية الاولي والثانية ببث مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم، وتقوم قناة نايل سبورت الرياضية المصرية ببث اللقاء المرتقب علي شاشاتها رسميا، قم بالحصول علي ترددات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك لمتابعة المباراة المرتقبة الآن.

موعد مباراه الزمالك والاهلي اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربيه

تشكيلة الزمالك امام الاهلي
مركز حراسة المرمى عماد السيد
خط الدفاع عبد الله جمعه – محمود علاء – الونش” محمود حمدي” – حمدي النقاز
خط الوسط طارق حامد- فرجاني ساسي
خط الهجوم احمد سيد زيزو -محمد ابراهيم- ابراهيم حسن- عمر السعيد

نتيجة مباراة الزمالك والاهلي اليوم وملخص المباراة المرتقبة “يتم الإعلان عنها بعد نهاية المباراة”

وسنوافيكم بالتفاصيل فور انتهاء المباراو، تابع المقالة لمعرفة نتيجة مباراة الزمالك والاهلي اليوم.

يبدأ ماتش الاهلي والزمالك يوم 28 يوليو القادم، ليكون آخر المحطات لكلا الفريقين، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الاهلي والزمالك منذ مدة طويلة، وما هي إلا ايام قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد من الأخبار حول الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019 والقنوات الناقلة للماتش

تم تحديد حكم مباراة الاهلي والزمالك ليكون طاقم تحكيم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكم رابع.
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