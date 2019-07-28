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رياضة

الأهلي والزمالك.. بث مباشر

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يستعد كل من الأهلي والزمالك للمباراة القوية ضمن الدوري المصري الممتاز، فكل مدير فني للفريق يقوم بتفقد لاعبيه ويطمئن عليهم قبل بدء المباراة، والرعاية الصحية التي يحتاجها كل لاعب من الفريقين، كل ذلك يعني أن تلك المباراة لها قوة وحماسة واللقاء بين الأهلي والزمالك لقاء قوي.

وقد كانت هناك ابرام لعقد كان قد تم بين اللاعب جون أنطوي، وهو عبارة عن مقاصة ولكن باء بالفشل في آخر المطاف، وأن أسباب ذلك الفشل هو أن انطوي طالب بمبلغ 400 ألف دولار سنويًا، وهذا السبب الذي أدى إلى اعتراض نادي الزمالك، لكبر المبلغ وعدم قدرة وتوفر النادي لدفع هذا المبلغ الكبير.

ويلتقي نادي الأهلي مع نادي الزمالك 28-07-2019 على أرض ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الدوري المصري الممتاز، وسوف تكون القناة الناقلة لتلك المباراة هي ON Sport 1 "أون سبورت".

والجدير بالذكر ان نادي الاهلي يتربع على كرسي المراكز "المركز الأول" فهو حاصل على 77 نقطة، وخاض 33 مباراة، وبطل الدوري + تأهل لدوري أبطال إفريقيا وفاز في 24 مباراة، بينما نادي الزمالك فهو يحتل المركز الثاني من بين المراكز، وحصل على 72 نقطة، وتأهل لدوري أبطال إفريقيا، وفاز في 21 مباراة.
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