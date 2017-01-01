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رياضة

الهلال السعودي يفاوض الجزائري عدلان قديورة

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:35 م
جريدة الدستور
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كشف عبدالرحمن أباعود، الإعلامي الرياضي، حقيقة وجود مفاوضات بين إدارة نادي الهلال، والجزائري عدلان قديورة، محور فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت أنباء ترددت عن تقديم إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، عرضًا للحصول على توقيع قديورة، والذي توّج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019 في مصر.

ونفى أباعود وجود مفاوضات بين الهلال وقديورة، مؤكدًا ان المحور الجزائري يمتلك عرضين أحدهما الشباب السعودي والآخر من الكويت الكويتي.

وكتب أباعود على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلًا: “لا يوجد أي مفاوضات من نادي الهلال مع المحور الجزائري عدلان قديورة، اللاعب يملك عرضًا من نادي الشباب السعودي والكويت الكويتي”.

وانضم قديروة صاحب الـ33 عامًا لصفوف نوتنجهام فورست، في يناير 2018، قادمًا من ميدلزبرة الإنجليزي، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2020 المقبل.

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