غدًا.. الرواق الأزهري ينظم ندوة مكافحة التطرف الفكري

يعقد، غدا، رواق الجامع الأزهر، في تمام السابعة مساء، ندوة بعنوان "الأمن الفكري في الإسلام"، وذلك ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود" التي ينظمها الجامع الأزهر، لمكافحة التطرف الفكري والغلو، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.



وتهدف الندوات، إلى تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور أرواقة الجامع الأزهر، وفتح الباب للإجابة على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات واستفسارات، لدحض شبهات التطرف والإرهاب، وتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمع