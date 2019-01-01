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رياضة

نابولي يتجه إلى إيكاردي بعد فشل التعاقد مع بيبي

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:34 م
جريدة الدستور
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كشفت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية مساء اليوم الأحد، عن اتجاه نادي نابولي إلى التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان هذا الصيف، بعد فشل ضم الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الذي فضل أرسنال الإنجليزي.

وكان النيرازوري قد أعلن أن الأرجنتيني الدولي خارج خطط النادي الموسم المقبل، وتركه خارج قائمة الفريق التي سافرت إلى آسيا لجولة قبل الموسم الاستعدادية.

وهذا التصرف من شأنه أن يخفض قيمة اللاعب من 110 ملايين يورو إلى حوالي 60 أو 70 مليون يورو.

ووفقًا للشبكة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي غير موقفه بشأن ماورو إيكاردي وقرر التعاقد معه، بعد رفض نيكولاس بيبي القدوم إلى الفريق الجنوبي.

وذكرت أن كارلو أنشيلوتي يرى أن الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، هو المناسب لتدعيم خط هجوم نابولي في الموسم الجديد، خاصة بعد فشل صفقتي نيكولاس بيبي وخاميس رودريجيز.
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