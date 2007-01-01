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رياضة

ألبرت راموس يُحرز لقب بطولة جاشتاد للتنس

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:33 م
جريدة الدستور
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توج اللاعب الإسباني ألبرت راموس فينولاس المصنف 85 عالميا بلقب فردي الرجال في منافسات بطولة جاشتاد المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، اليوم الأحد.

وتمكن ألبرت راموس من تحقيق لقب البطولة المقامة في سويسرا بعدما تغلب على الألماني سيدريك مارسيل شتيبي بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-2.

وبهذا الفوز حقق ألبرت راموس البالغ من العمر (31 عاما) لقبه الأول هذا الموسم والثاني خلال مسيرته الاحترافية، التي انطلقت عام 2007.
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