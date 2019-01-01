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رياضة

وكيله: زيدان لا يحب جاريث بيل

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:33 م
جاريث بيل
جاريث بيل
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واصل جوناثان بيرنات وكيل أعمال جاريث بيل، مهاجمة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لعدم رغبته بالإبقاء على موكله ضمن صفوف الفريق.

وكان زيدان قد صرح قبل بضعة أيام، بأن النادي يعمل على انتقال جاريث بيل لنادٍ آخر، الأمر الذي أثار استياء البعض بسبب الطريقة التي يتعامل بها ريال مدريد مع النجم الويلزي.

وأكد جوناثان بيرنات على عدم رغبة بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، والأمر كله متعلق بعدم حب زيدان للاعب، وهذا هو السبب الرئيسي لاقتراب اللاعب من مغادرة ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال جوناثان بيرنات في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية "الأمر بسيط، زيدان لا يحب جاريث بيل، لا توجد علاقة بينهما، لم تكن هناك أبدًا أي علاقة".

وتؤكد معظم المصادر الصحفية أن جاريث بيل على وشك الرحيل عن ريال مدريد، وعلى الأغلب ستكون وجهته إلى الدوري الصيني، لكن ربما يتغير مسار مستقبله بشكل مفاجئ، وينتقل لأحد الأندية الأوروبية مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد.

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