حارس باريس سان جيرمان يطلب الرحيل

يتطلع الحارس الألماني المخضرم كيفن تراب حارس نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، إلى مغادرة الفريق الباريسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عودته من الإعارة مع نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني.





وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأحد، عن رغبة الحارس الألماني كيفن تراب في مغادرة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، والسماح له بالانتقال إلى نادي بورتو البرتغالي الذي أبدى رغبة شديدة في ضمه.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن الحارس الألماني كيفن تراب الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، أوضح لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء إعارته مع أينتراخت فرانكفورت، أنه يريد الرحيل والانتقال إلى بورتو البرتغالي.



وقضى كيفن تراب الموسم الماضي مع نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة من النادي الباريسي، ولكن مستواه كان أقل من المنتظر، حيث لم يقدم المطلوب أو المتوقع.



وفتح اعتزال إيكر كاسياس الطريق أمام نادي بورتو البرتغالي للبحث عن حارس جيد ليحل محله في الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يكون هو الحارس الألماني كيفن تراب لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



