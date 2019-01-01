بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان في الدوري المصري

يقدم موقع " الدستور" بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 118، والتي ستقام على استاد الجيش المصري ببرج العرب، في تمام الـ 8 مساءا بتوقيت القاهرة.



وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة أون سبورت بتعليق كلًا من حاتم بطيشة وأيمن الكاشف، بالإضافة لقناة النيل للرياضة بتعليق مدحت شلبي، وقناة تايم سبورت "بث أرضي" بتعليق بلال علام.



الأهلي يأمل في الانتصار من أجل تأكيد أحقيته في الفوز بالدوري المصري، فيما يسعى الزمالك لإفساد فرحة الأحمر في تتويجه بلقب الدوري.



ويدير مباراة القمة 118، التي تجمع الأهلي والزمالك في الثامنة مساءً إلى طاقم حكام من المجر، بقيادة فيرينك كاراكو.



شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك من هنا: