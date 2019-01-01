كلوب: لا أشعر بالغيرة من القدرة الشرائية للمنافسين

أكد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أنه لا يشعر بالغيرة من القدرة الشرائية لمنافسيه، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه قول أي شيء بشأن ما تفعله الفرق الأخرى.

وتعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي الشاب سيب فان دي بيرج والجناح الإنجليزي الشاب هارفي إليوت، وارتبط بضم العديد من اللاعبين، لكنه حتى الآن لم يبرم أي صفقة كبيرة على غرار بقية الأندية الإنجليزية.



وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع (فوكس سبورتس): لا يمكنني قول أي شيء عما تفعله الفرق الأخرى، ولا أعلم كيف يقومون بذلك (الإنفاق)، علينا أن ندفع الفواتير، آسف، على الجميع أن يدفعوا الفواتير، ونحن أيضًا.



وتابع: لقد استثمرنا الأموال في الفريق الحالي، والآن يبدو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، ونحن لسنا في بلاد الفانتازيا حيث يمكنك الحصول على كل ما تريد.. ولا يمكنك القيام بذلك باستمرار.



واختتم: الأندية الأخرى تحصل على كل ما تحتاجه، لا يمكنك مقارنة ذلك. هذا هو الوضع، هذا ليس انتقادًا، أعلم كيف سيتلقى الناس هذا الأمر ويقولون إنني غيور أو ما شابه ذلك.. لكنني لست غيورًا.